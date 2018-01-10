مراكز ” عبور ” تتيح عدة وظائف شاغرة للنساء بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت مجموعة مراكز تنمية الإنسان “ عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مجموعة وظائف صحية شاغرة للنساء للعمل بفروع المجموعة في العاصمة الرياض.

واشترطت مراكز ” عبور ” أن تكون الوظيفة للمتقدمين، حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وتشتمل التخصصات المطلوبة، على تربية خاصة بجميع المسارات (إعاقة بصرية – توحد – إعاقة حركية – صعوبات تعلم – إعاقة فكرية – اضطرابات تواصل وكلام – الموهبة والتفوق – تعدد الإعاقة – اضطرابات سلوكية.

وأشارت ” عبور ” إلى أنَّ على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن، عبر هذه الاستمارة هنا