بالصور.. تعليم مكة يستكمل الجلسة الثانية للبرنامج التدريبي للتقويم الذاتي المؤسسي

سعيد العجل(صدى):

استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً في إدارة الجودة الشاملة البرنامج التدريبي للتقويم الذاتي المؤسسي لبناء نظام إداري متكامل في يومه الثاني الموافق ١٤٣٩/٤/٢٣هـ بقاعة الجوهرة في فندق هوليدي إن ، بتنفيذ مشرف إدارة الجودة الشاملة فهد محمد الحربي تحت إشراف مدير إدارة الجودة الشاملة خالد سعيد الحازمي وذلك بحضور عدد لفيف من القيادات التربوية ( بنين ، بنات ) وزمرة من المشرفين والمشرفات التربويات.

في مطلع البرنامج استهل المشرف فهد الحربي بأنواع الخطط وخطوات بناء المنهجيات والتي تتمثل الخطوة الأولى منها في التحضيرات من حيث تشكيل الهيكل التنظيمي والتنظيمات الإدارية وتوزيع المهام والمسؤليات وتحديث معلومات العاملين وجمع هذه المعلومات .

هذا وتتضمن الخطوة الثانية في دراسة وتحليل النتائج والتشخيص المنظم والذي يتمحور حول تحليل البيئة الداخلية ( نقاط القوة و نقاط الضعف) وتحليل البيئة الخارجية ( التهديدات والفرص الخارجية ) ودراسة وتحليل النتائج وتحليل الفجوات ( الوضع الحالي والوضع المرغوب ).

ومن جهةٍ أخرى اشتملت الخطوة الثالثة على صياغة الأهداف والبرامج وبناء الخطة والتي تحتوي على صياغة الأهداف وبناء البرنامج والخطة والجدول الزمني .

تلا ذلك خطوة تطبيق وتنفيذ الخطة والأنشطة حسب الأهداف التشغيلية والجدول الزمني ،عقبها الخطوة الخامسة والتي تحوي عملية التقييم والمتابعة ،ومن ثم خطوة التحسين والتطوير وذلك من خلال الاستفادة من نتائج المتابعة والتقييم في التعرف على نقاط القوة وفرص التحسين وكذلك الاستفادة من نتائج القياس والتعلم والإبداع لتقييم التحسينات الابتكارات وتنفيذها .

موضحاً الخطة التنفيذية لإدارة الجودة الشاملة وخواص بناء الهدف ، مسلطاً الضوء على أداة تقييم نموذج التقييم الذاتي المؤسسي باستخدام منهج الرادار وذلك ببيان منهجية الرادار من حيث النتائج المستهدفة وتخطيط وتطوير المنهجيات والتقييم والتحسين وتطبيق المنهجيات .

ومن جانب آخر أشار الأستاذ فهد الحربي عناصر النتائج المميزة من حيث الاتجاهات والهدف والمقارنة البينية والثقة والعلاقة السببية ، مستعرضاً نموذج التقييم الذاتي المؤسسي.

فيما تخلل البرنامج العديد من المداخلات الإثرائية والأطروحات الفاعلة التي ناقشت معايير نموذج التقويم الذاتي المؤسسي ( الرادار) .

الجدير بالذكر أن البرنامج يستهدف قيادات إدارات ومكاتب التعليم (بنين -بنات ) وذلك بهدف تطوير وتحسين النظام الإداري والأداء المؤسسي للإدارات والأقسام والمكاتب التعليمية بتطبيق منهجية التقويم الذاتي المؤسسي والارتقاء بالإدارات والمكاتب التعليمية إلى مستوى ثقافة التميز والعمل المؤسسي من خلال بناء مرجعية موحدة في طرق التقييم تساعد على قياس مدى التقدم والتطور في الآداء المؤسسي ومساعدة الإدارات في التخطيط وإعادة التخطيط والتحقق من مستوى تحقيق الإدارات لأهدافها والعمل بكفاءة وقدرات ومواهب العاملين والاستفادة من الموارد البشرية والمادية والمساهمة في عمليات التحسين والتطوير للإدارات ومكاتب التعليم وخلق التنافسية بين الإدارات لتحقيق أعلى مستويات الآداء.

وفي ختام البرنامج تم تسليم الشهادات لجميع القادة والقائدات بتعليم مكة.