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    يناير

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وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية السعودية

وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية السعودية
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للعمل في فروع الشركة بالمملكة ، وتشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس .

وأشارت الشركة إلى المسمى الوظيفي كالتالي:
محاسب، مهندس كيميائي ، مهندس مدني، مهندس كهرباء، مهندس صناعي، مهندس سلامة، مهندس التعدين، مهندس ميكانيكي، مهندس الأجهزة والتحكم.

وأكدت الشركة أن التقديم عبر موقعها الإلكتروني بدء من 8 يناير الجاري، ولمعرفة المزيد من التفاصيل والتقديم يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا .


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