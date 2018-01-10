وظائف شاغرة بشركة التعدين العربية السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية ” معادن ” عن وجود عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة للعمل في فروع الشركة بالمملكة ، وتشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس .

وأشارت الشركة إلى المسمى الوظيفي كالتالي:

محاسب، مهندس كيميائي ، مهندس مدني، مهندس كهرباء، مهندس صناعي، مهندس سلامة، مهندس التعدين، مهندس ميكانيكي، مهندس الأجهزة والتحكم.

وأكدت الشركة أن التقديم عبر موقعها الإلكتروني بدء من 8 يناير الجاري، ولمعرفة المزيد من التفاصيل والتقديم يمكن الدخول على الرابط التالي: هنا .