” نسما القابضة ” تعلن عن وظيفة شاغرة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الشركة الوطنية “ نسما القابضة ” ، وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، بمسمى “ محاسب ” ، في إحدى فروع الشركات التابعة لها “ نما للشحن ” في مدينة الرياض.

وحددت الشركة، شروط الوظيفة المتاحة، بأن تكون لحملة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، وأن يكون لدى المتقدم خبرات سابقة في نفس المجال.

وأعلنت الشركة أن التقديم للتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني ، ابتداءا من 9 كانون الثاني/يناير 2018م، ويستمر حتى تاريخ 10 آذار/مارس 2018م.

وقدمت الشركة مزيد من التفاصيل عن شروط الوظيفة المُعلنة، بالدخول عبر موقعها الرسمي هنا .