 جامعة حائل تعلن عن وظائف شاغرة  

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة حائل عن توفر عدد من الوظائف بنظام التشغيل الذاتي في العيادات الطبية الجامعية ، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف المتاحة تحت مسمى: – مدير التشغيل الذاتي ” رجال ” – أخصائي مختبر ” رجال ” – فني مختبر ” رجال ” – أخصائي سمعيات ” نساء ” – صيدلاني ” نساء ” – أخصائي بصريات ” نساء ” – سكرتارية طبية ” رجال ” – فني تمريض – فني سجلات طبية ” نساء “- أخصائي أشعة – فني إسعاف وطوارئ ” رجال ” – أخصائي علاج طبيعي ” نساء ” – أخصائي معامل أسنان.

وأشارت الجامعة أن التقديم متاح خلال الفترة 23 ربيع الثاني-2 جمادي الأولى، عبر موقع الجامعة الإلكتروني الحالي:هنا