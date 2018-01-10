الجيش اليمني يأسر 106 حوثيا من بينهم قيادات كبيرة

فهمي محمد(صدى):

أعلنت وسائل إعلام يمنية، عن نجاح الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في أسْر 106 من مسلحين مليشيا الحوثي الإرهابية من بينهم قيادات كبيرة، في معارك تحرير مديريرتي ناطع ونعمان.

من جانبه، صرَح محافظ مدينة البيضاء، صالح الرصاص، بأن قوات الجيش وصلت إلى عقبة القندع بمديرية نعمان، وتقف على بعد 4 كم من مديرية الملاجم.

وأوضح ” الرصاص ” ، ان الجيش الوطني يحقق نجاحاً ملموساً في تحرير المدن اليمنية بالتنسيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة، وكذلك تعاون قبائل البيضاء الرافضة لوجود ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في المحافظة.