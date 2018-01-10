” السعال الليلي ” يزعج الطفل وذويه.. تعرف على أسبابه وطرق علاجه

نورة الشهري(صدى):

السعال الليلي لدى الأطفال، يعد من الأمور الطبيعية التي تحدث دائماً للأطفال، ويؤثر بشكل سلبي على نومهم، وتؤرق الطفل وأمه التي تظل مشغولة على طفلها.

ويعالج هذا السعال عادة باستخدام جهاز مرطّب للغرفة أثناء الليل، أو شُرب الكثير من السوائل، أو أي دواء يصفه الطبيب.

وترصد ” صدى ” أبرز أسباب هذا السعال:

1.الربو:

قصر التنفس والصفير أثناء نوم الطفل المريض بالسعال، يعني أنه مصاب بحساسية الربو التي تسبب ضيقاً في القصبة الهوائية وتورماً في العضلات المحيطة بها، وبالتالي ضيقاً في التنفس.

2.

الالتهاب الشعبي:

عادة يحدث هذا الالتهاب في فصل الشتاء لأنه مرتبط بنزلات البرد التي قد يصاب بها الطفل، ما يؤدي إلى التهاب أنابيب الشعب الهوائية، و يعد السعال أهم أعراض هذا المرض حيث يستمر لمدة أسبوع، ويتطلب شرب الكثير من السوائل، وتنفس هواء دافئ ورطب.

3.الجيوب الأنفية:

ويتسبب في حدوث السعال والبلغم وحساسية حول العين وتورمأ وانسداداً بالأنف، ويحدث هذا النوع من الالتهاب نتيجة العدوى أو أسباب أخرى، لكنها عادة ما تشفى من تلقاء نفسها.

4.السعال الديكي ” الخنّاق ” :

يعد هذا النوع من السعال من أقوى الانواع؛ لأنه عبارة عن سعالاً خشناً يجعل الصوت مبحوحاً، بالإضافة إلى أن نوبات السعال أثناء الليل في هذه الحالة تكون طويلة.

ويعتبر الالتهاب في الأحبال الصوتية والقصبة الهوائية أهم أسباب هذا السعال، التي تصيب الأطفال في عُمر أقل من 5 سنوات، ومن أعراضه الأخرى: صعوبة البلع، وخشونة الصوت، وارتفاع الحرارة.