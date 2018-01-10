وظائف شاغرة بشركة الاتصالات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عددا من الوظائف الإدارية الشاغرة ، للحاصلين على درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت أن الوظائف متوافرة بعدد من التخصصات، مع اشتراط وجود خبرات سابقة؛ والوظائف متاحة للرجال فقط. الوظائف هي :

 مشرف تسويق: الدرجة الجامعة في تخصص التسويق، أو المجالات ذات الصلة.

 محلل أول المحاسبة: درجة الماجستير أو درجة بكالوريوس في تخصص المحاسبة.

وقالت الشركة، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من يوم 9 يناير 2018م. وللتقديم ومعرفة الشروط عبر الرابط الأتي هنا