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وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض

وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن وجود عدد من الوظائف الصحية الشاغرة لحملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم والماجيستير والدكتوراه في عدد من التخصصات ، للعمل في الرياض.

وأوضحت المسمى الوظيفي على النحو التالي، فني الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج التنفسي. ، وأخصائي العلاج الطبيعي- الرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص العلاج الطبيعي، واستشاري أمراض الرئة لدى الأطفال: درجة الدكتوراه في تخصص أمراض الرئة، أو ما يعادلها.

وأكدت ن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني بدء من 9 يناير الجاري، حتى 10 مارس، موضحة لمزيد من التفاصيل والتقديم يمكنه الدخول على الرابط المرفق: هنا .


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