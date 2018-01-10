وظائف شاغرة بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدينة الملك فهد الطبية عن وجود عدد من الوظائف الصحية الشاغرة لحملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم والماجيستير والدكتوراه في عدد من التخصصات ، للعمل في الرياض.

وأوضحت المسمى الوظيفي على النحو التالي، فني الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص العلاج التنفسي. ، وأخصائي العلاج الطبيعي- الرعاية المنزلية: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصص العلاج الطبيعي، واستشاري أمراض الرئة لدى الأطفال: درجة الدكتوراه في تخصص أمراض الرئة، أو ما يعادلها.

وأكدت ن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني بدء من 9 يناير الجاري، حتى 10 مارس، موضحة لمزيد من التفاصيل والتقديم يمكنه الدخول على الرابط المرفق: هنا .