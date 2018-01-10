” سوني ” تكشف عن 3 سماعات لاسلكية مقاومة للماء

نورة الشهري (صدى):

أعلنت شركة سوني اليابانية، عن استعدادها لطرح 3 سماعات لاسلكية جديدة، تمتاز بمقاومة الماء والأتربة وفقًا لفئة الحماية IP67.

وأكدت الشركة خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات في لاس فيجاس الأمريكية، أن سماعات البلوتوث الجديدة SRS-XB41 و SRS-XB31 و SRS-XB21، يمكن شطفها بسهولة أو استخدامها على الشواطيء وحمامات السباحة، كما تشتمل على شريط إضاءة LED وضوء وماض.

وتعتمد الشركة في ترويجها إلى السماعات اللاسلكية الجديدة على فترة تشغيل البطارية التي تمتد إلى 24 ساعة، علاوة على إمكانية استعمال السماعات الجديدة كبطاريات خارجية ” باوربانك ” لشحن الأجهزة الجوالة الأخرى عن طريق منفذ الشحن ” يو إس بي “.

كما أشارت إلى أنه من المقرر طرح السماعات الجديدة في الأسواق العالمية بداية من أبريل المقبل.