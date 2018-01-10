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العيسى يهنأ ” الملك فهد للبترول ” للفوز بالمركز الـ 7 في براءات الاختراع

العيسى يهنأ ” الملك فهد للبترول ” للفوز بالمركز الـ 7 في براءات الاختراع
نايف السالم(صدى):

هنأ وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن على احتلالها المركز السابع على المستوى الدولي في عدد براءات الاختراع.

وقال العيسى عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” أبارك لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن حصولها على المركز السابع دولياً في عدد براءات الاختراع المسجلة في الولايات المتحدة.. ” .

وأضاف : ” إنجاز يستحق الإشادة.. فشكراً لقيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها ” .


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