مايكروسوفت توضح سبب البطء في أجهزتها

أماني الغامدي(صدى):

أوضحت شركة مايكروسوفت لمستخدميها عقب تلقيها عدد من الشكاوي المتعلقة ببطيء الأجهزة ، أن السبب في إبطاء بعض الأجهزة يرجع إلى ” الرقع التصحيحية ” التي أصدرتها للحماية من الثغرتين الأمنيتين ” ميلتداون وسبكتر ” .، مشيرة أن نظم التشغيل المعتمدة على معالجات قديمة لشركة إنتل عانت من بطء ملحوظ في الأداء .

وأكدت أن التحديثات الأمنية التي أجرتها أبطأت بشدة بعض الأجهزة التي تعمل برقائق من إنتاج شركة إيه .إم . دي .

وحدث تراجع في أسهم شركة انتل مؤكدة أنها لم تلاحظ وجود بطء في الأجهزة ، كما حدث تراجع لأسهم شركة إيه إم دي بنسبة 4%.

وقد أرتفع سعر سهم إي إم دي بنسبة 20% في الأسبوع الماضي بسبب تكهنات بعض المستثمرين بأن الشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية قد تنتزع حصة سوقية من إنتل التي قد تعرضت منتجاتها لثغرات أمنية .

وأكد المسؤول التنفيذي لشركة مايكروسوفت أنهم على علم بالثغرة مذ عدة أشهر، وبدءوا في تطوير أدوات تصدي هندسية وتحديث البنية التحتية بخدماتنا السحابية .