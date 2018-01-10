بالفيديو.. إزالة أحد معالم الإمارات الشهير ” دوار المرش ” بالفجيرة

أبو ظبي(صدى):

أزال المسؤولون، بدولة الإمارات، أحد معالمها البارزة، صباح اليوم، دوار المرش، في إمارة الفجيرة، وذلك لأسباب تتعلق بتطوير الطرق.

وتداولت مصادر إماراتية، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو يوثق لحظة إزالة المعلم، الشهير في الإمارات.

وعلقت : ” تم إزالة الدوار صباح اليوم لحاجة الطريق الماسة للتطوير، ورفع الكفاءة، الأمر الذي سيزيد من قدرته الاستعابية “.

وتتميز إمارة الفجيرة بمحافظتها على التراث ولا سيما في وسط دواراتها المتنائرة، من بينها دوار المدخن، المرش، الفنر .