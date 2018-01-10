استمرارا للمقاومة الإيرانية.. إضراب محلات المجوهرات عن العمل لليوم الثاني

طهران(صدى):

يوما بعد يوم، ويزداد نظام ” الملالي” الإرهابي، عدوانا وطغيانا، فيستخدم أسلحته القمعية في إخماد ثورة شعبه، بالاعتقال تارة وترويج الأكاذيب حولها تارة أخرى، ورغم ضغوطات النظام يزداد الشعب صلابة ومقاومة.

واستمرت المقاومة الإيرانية، في اضراب محلات المجوهرات عن العمل في مدن طهران، وتبريز، ومشهد، لليوم الثاني على التوالي؛ وسط هتافات المحتجين بسقوط نظام ” الملالي ” .