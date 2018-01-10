استمرارا للمقاومة الإيرانية.. إضراب محلات المجوهرات عن العمل لليوم الثاني
يوما بعد يوم، ويزداد نظام ” الملالي” الإرهابي، عدوانا وطغيانا، فيستخدم أسلحته القمعية في إخماد ثورة شعبه، بالاعتقال تارة وترويج الأكاذيب حولها تارة أخرى، ورغم ضغوطات النظام يزداد الشعب صلابة ومقاومة.
واستمرت المقاومة الإيرانية، في اضراب محلات المجوهرات عن العمل في مدن طهران، وتبريز، ومشهد، لليوم الثاني على التوالي؛ وسط هتافات المحتجين بسقوط نظام ” الملالي ” .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1163 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه لا أعلم فى الحقيقة ما هى علاقة المقاومة الايرانية باضراب محلات المجوهرات عن العمل فى أيران؟؟ !! محلات المجوهرات توقفت عن العمل خوفا من المظاهرات والشغب وأعمال النهب والسرقة التى قد تقع لمحلات المجوهرات.