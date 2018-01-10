بالفيديو.. أم تعتدي على طفلتها بوحشية وتتهمها بالسرقة
اعتدت امرأة أرجنتينية بطريقة وحشية على ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعدما فشلت في العثور على ” التابلت ” الخاص بها فوجهت اللوم للطفلة.
وظهرت الأم الغاضبة في مقطع فيديو متداول وهي تٌمسك بالطفلة من شعرها وجذبتها بالهواء ثم أسقطتها أرضًا وتركتها تبكي، فيما تتهمها بالسرقة .
وأكدت وسائل إعلام أرجنتينية ، أنه لحسن حظ الطفلة أن المسئولين عن الخدمات الاجتماعية تدخلوا لحرمانها من الطفلة وأشقائها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25221 ] نشر منذ 4 دقائق
يمكن مو بنتها
أحتمال بنتها باالتبني
أو لاقيتها باالشارع🤔
لأن حتى الحيوانه ماتسوي كذا.