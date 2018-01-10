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بالفيديو.. أم تعتدي على طفلتها بوحشية وتتهمها بالسرقة

بالفيديو.. أم تعتدي على طفلتها بوحشية وتتهمها بالسرقة
بوينس آيرس(صدى):

اعتدت امرأة أرجنتينية بطريقة وحشية على ابنتها البالغة من العمر ثلاث سنوات، بعدما فشلت في العثور على ” التابلت ” الخاص بها فوجهت اللوم للطفلة.

وظهرت الأم الغاضبة في مقطع فيديو متداول وهي تٌمسك بالطفلة من شعرها وجذبتها بالهواء ثم أسقطتها أرضًا وتركتها تبكي، فيما تتهمها بالسرقة .

وأكدت وسائل إعلام أرجنتينية ، أنه لحسن حظ الطفلة أن المسئولين عن الخدمات الاجتماعية تدخلوا لحرمانها من الطفلة وأشقائها.


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