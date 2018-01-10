حملات أجنبية تدعو لتناول المنتجات منتهية الصلاحية دون قلق

عادل الحربي(صدى):

أجرت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة اتفاقا ينص على عدم تناول منتجات منتهية الصلاحية وسرعة التبليغ عنها، في حين دعت حملات في أمريكا وبريطانيا لاستخدام المنتجات المنتهية الصلاحية مؤكدة أنه لا خوف منها وبالفعل بدأت المحلات هناك تبيع هذه المنتجات المنتهية الصلاحية بأسعار مخفضة.

وأشار موقع الراديو الوطني الأمريكي أنه لا خوف من المنتجات المنتهية الصلاحية ، بفترة 30 يوما على الأكثر، فبدأت تنتشر ثقافة جديدة على المستوى العالمي حول انتهاء صلاحية الغذاء ويتم الترويج لها على الانترنت.

وقالت شركة East of England Co-op إنها الآن تبيع المنتجات التي تجاوزت ما يصل إلى شهر ،في 125 فرعا من فروعها، بأسعار مخفضة إلى 13 سنتا فقط (ما يعادل نصف ريال تقريبا.

وأكدت أخصائية غذائية الدكتورة رويدة نهاد إدريس أن انتهاء صلاحية الغذاء لا يتعلق بتاريخ الانتهاء بل بطريقة التخزين فتاريخ الانتهاء لا يعني تلف المواد الغذائية ، مشيرة أنه يمكننا استخدام المنتجات بعد شهر من الانتهاء ، يومكن التأكد إذا تم فتح المنتج ووجد أنه تغير رائحته وطعمه .