شكوى معلمة معلقة لمدة عام.. وتعليم شقراء: الشكوى لدى المتابعة النسائية

حمود العنزي(صدى):

أوضحت إدارة تعليم شقراء، أن قضية المعلمة المتأخرة منذ عام مضى مازالت لدى المتابعة النسائية.

وقال المتحدث باسم الإدارة، علي العطاس، أن موضوع المعلمة لا يزال لدى ‏المتابعة النسائية، وأن قائدة المدرسة في إجازة أمومة، ولا يزال الموضوع مؤجلا لأن أطراف القضية لم تكتمل.

وكانت معلمة تدعى حصة بنت محمد بن سعود، تقدمت بشكوى ضد قائدة المدرسة والوكيلة، بشان تزوير في سجل الحضور، وقد تعرضت للتهديد من المشرفة المختصة بمعاقبتها بتهمة التنزوير.

وقد تأخر البث في شكواها لمدة عام كامل، بحجة عدم تواجد جميع الأطراف، رغم تواجد الجميع على رأس عملهم.

وقالت المعلمة : ” أنا لا أطالب بالحكم لي في القضية، ولا أطالب بالتدخل في مجرى التحقيقات، مطلبي هو أن يبتّ في القضية ويحقق مع أطرافها، وإنني لأناشد وزارة التعليم بالتوجيه للتحقيق مع الوكيلة؛ لوجودها على رأس العمل، وكذلك التوجيه بدعوة قائدة المدرسة للحضور لإدارة المتابعة لأخذ إفادتها؛ لئلا تتعطل القضية، لاسيما وقد مضى على شكواي ما يقارب العام، كما أناشد المسؤولين بالتحقيق في أسباب إهمال قضيتي وتركها دون البت فيها طيلة تلك المدة ” .