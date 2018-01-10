” أيسر ” تطلق لاب توب Nitro 5 Gaming لعشاق الألعاب

نورة الشهري (صدى):

أطلقت شركة أيسر لاب توب Nitro 5 Gaming ، لعشاق الألعاب في معرض CES للإلكترونيات، في لاس فيغاس الأمريكية.

وتمثلت مميزات اللاب توب، في شاشة قياس 15.6 بوصة، معالج إيه إم دي Ryzen ، بطاقة الرسوميات إيه إم دي Radeon RX560 ، مع أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة تبلغ 256 جيجابايت، إضافةً إلى إمكانية زيادة السعة التخزينية عن طريق الأقراص الصلبة التقليدية HDD .

ومن المقرر طرح اللاب توب الجديد في الأسواق العالمية في مارس المقبل، لكن الشركة لم تُعلن بعد سعره.