انخفاض التصنيف الائتماني لديون قطر في عدة وكالات عالمية

طلال الضوي(صدى):

بيَن التصنيف الائتماني لوكالة ستاندرد آند بورز، انخفاض تصنيف ديون قطر الطويلة الأجل اليوم الأربعاء، درجة واحدة إلى AA- من AA ، حيث وضعتها الوكالة على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية.

وأشارت الوكالة، إلي احتمالية خفض جديد في تصنيف ديون قطر، بالتزامن مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاماً، وهبوط مؤشر البورصة القطرية 9.7 بالمئة على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد القطري قد يتضرر بشدة على خلفية قرار المملكة ومصر والإمارات والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب دعم الدوحة للإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وفي سياق متصل، تعطي وكالة موديز، إحدى أكبر وكالات التصنيف الائتماني، قطر تصنيفا عند Aa3 والذي يعادل تصنيف ستاندرد آند بورز الجديد، أما فيتش فتعطي قطر تصنيفا عند AA. .