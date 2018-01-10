الصندوق العقاري يطبق إلغاء تحويل المستفيدين إلى البنوك

عادل الحربي(صدى):

حسم صندوق التنمية العقاري أمره في تطبيق الحكم النهائي، بعد توالي الأحكام القضائية ضده لتنفيذ قرار مجلس الوزراء، بالدفع للمستفيدين مستحقاتهم، وإصدار محكمتي الدمام الإدارية والمدينة المنورة، الحكمين الثامن والتاسع.

وقال المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي إن الصندوق يسعى دائما لحصول جميع المستفيدين على كامل حقوقهم، إلا أن القضية لا تزال منظورة في القضاء، ونحن ملتزمون بتنفيذ الأحكام النهائية، لذلك سنطبق الحكم النهائي الصادر من القضاء نصا دون أي اختلاف.

وأضاف أن الصندوق العقاري يحترم ويلتزم بكافة الأحكام النهائية التي ستصدر عن القضاء فيما يتعلق بقضايا المستحقين.

يذكر أن الحكم الأخير، وهو ابتدائي، يقضي بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية، بتحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية، وإلزام الصندوق بدفع قروض بواقع 500 ألف ريال لكل مستفيد من رأسمال الصندوق.

وكانت قد نصت جميع الأحكام، ومن بينها الأخير، على نفس منطوق الحكم الأول، وهو إلغاء القرار السلبي للصندوق بتحويل المستفيدين إلى البنوك التجارية.