النفط يواصل صعوده.. وخام برنت يسجل 69.17 دولار للبرميل
صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوياتها منذ عام 2014، في ظل ترقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لبيانات المخزونات الرسمية.
وارتفعت عقود خام برنت خلال التعاملات الصباحية لليوم، 0.5% إلى 69.17 دولار للبرميل، بعدما لامست أمس أعلى مستوى لها منذ مايو 2015 عند 69.29 دولار.
كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير 0.8% إلى 63.45 دولار للبرميل، بعد وصولها في وقت سابق لأعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014 عند 63.53 دولار.
وتواصل أسعار النفط ارتفاعها في ظل ارتفاع الالتزام باتفاق ” أوبك ” وحلفائها في دول الخليج لخفض الانتاج، كما أعلن معهد البترول الأمريكي، أمس، تراجع مخزونات النفط بمقدار 11.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي إلى 416.6 مليون برميل.
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