النفط يواصل صعوده.. وخام برنت يسجل 69.17 دولار للبرميل

عادل الحربي (صدى):

صعدت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لأعلى مستوياتها منذ عام 2014، في ظل ترقب إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لبيانات المخزونات الرسمية.

وارتفعت عقود خام برنت خلال التعاملات الصباحية لليوم، 0.5% إلى 69.17 دولار للبرميل، بعدما لامست أمس أعلى مستوى لها منذ مايو 2015 عند 69.29 دولار.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير 0.8% إلى 63.45 دولار للبرميل، بعد وصولها في وقت سابق لأعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2014 عند 63.53 دولار.

وتواصل أسعار النفط ارتفاعها في ظل ارتفاع الالتزام باتفاق ” أوبك ” وحلفائها في دول الخليج لخفض الانتاج، كما أعلن معهد البترول الأمريكي، أمس، تراجع مخزونات النفط بمقدار 11.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي إلى 416.6 مليون برميل.