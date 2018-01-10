بدء العمل في العيادة النفسية بمستشفى أبو عريش العام

أحمد الخبراني(صدى):

أعلنت الصحة في جازان عن إفتتاح العيادة النفسية الملحقة بمستشفى أبو عريش العام، حيث بدأت العيادة في إستقبال الحالات وتقديم الخدمة العلاجية المناسبة.

ويعمل في العيادة طبيب نفسي وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي وممرض، وتقدم العيادة خدمات إستشارية وعلاجية لحالات إضطرابات القلق والمزاج وإضطرابات الإكتئاب وإضطرابات النوم واضطرابات الفصام المستقر الحالات، كما توفر العيادة إمكانية إجراء المقاييس النفسية وإختبارات الذكاء للأطفال والكبار ومقياس “بيك” للاكتئاب ومقياس تايلور للقلق.

وتحرص العيادة على تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للمرضى ويتم تحويل الحالات الطارئة والحرجة، التي تحتاج إلى تنويم إلى مستشفى الأمل والصحة النفسية لتلقي العلاج اللازم.

تجدر الإشارة أن الصحة تنفذ حالياً برنامج (أداء الصحة) والذي يستهدف رفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات وهو ما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتحول الوطني 2020 نحو تحقيق رؤية المملكة ويشمل حاليًا 70 مستشفى رئيس حيث يتم تطبيق ما يزيد على 40 مؤشراً لقياس الأداء في سبعة محاور خدمية ، حيث تم تحقيق نتائج إيجابية في تقليل فترات الإنتظار.