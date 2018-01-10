السويد: منع تمويل ” أونروا ” يؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط

واشنطن(صدى):

أكد سفير السويد لدى الامم المتحدة، أولوف سكوغ، أن تخفيض التمويل الأمريكي المخصص لوكالة ” أونروا ” سيكون سلبياً للغاية بمعايير الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين شخص، وسيؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار السفير السويدي، إلى احتمالة مناقشة هذا الملف، في مجلس الأمن خلال اجتماعه الدوري بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي ينعقد في 25 يناير الجاري.

وجاءت المخاوف السويدية، نتيجة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن منع المساعدات للشعب الفلسطيني؛ نظراً لكونهم لا يرغبون في مفاوضات مع إسرائيل بشان عملية السلام، على حد قوله.

يذكر، أن السويد هي أول دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطين في العام 2014، ومن بين أكبر 10 مانحين للأونروا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والسعودية وألمانيا وبريطانيا.