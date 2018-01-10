احذر.. كثرة السكريات يفتح الطريق للإصابة بمتلازمة الأيض

برلين(صدى):

أعلن البروفيسور ميشائيل مانس، عضو مؤسسة الكبد الألمانية، أن الإكثار من السكريات والكربوهيدرات مع قلة الحركة، يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة الأيض الخطيرة.

وتتمثل متلازمة الأيض في توليفة من عوامل الخطورة المتمثلة في البدانة وارتفاع نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم وقيم الكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وداء السكري.

وأكد ” مانس ” ضرورة اتباع أسلوب حياة صحي، والإكثار من الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من السكريات والوجبات السريعة.