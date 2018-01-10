دراسة تكشف أبرز أسباب عدم الرضا عن خدمات التأمين الصحي في المملكة

حمود العنزي (صدى):

كشفت دراسة حديثة حول مدى الرضا عن جودة وكفاية خدمات التأمين الصحي في المملكة، عن عناصر عدم رضا المواطنين والمقيمين عن خدمات التأمين الصحي.

وأكدت الدراسة أن المغلاة في قسط التأمين الصحي الذي تحدده شركات التأمين لتقديم الخدمات الصحية هو أبرز عناصر عدم الرضا عن خدمات التأمين الصحي في المملكة.

وأوضحت أن عدم الرضا يمتد ليشمل مستوى جودة خدمات تأمين السيارات والتعويض عن الخطر المغطى، وطريقة تحديد أقساط التأمين ومستوى جودة التأمين الاختياري على الممتلكات، بالإضافة إلى عدم تغطيته كافة الأخطار التي قد يتعرض لها أصحاب الممتلكات.

وكان مركز البحوث والتواصل المعرفي أصدر في 2017، دراسة أعدها أكاديميين في جامعة الملك سعود وجامعة الملك خالد تحت عنوان ” قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية “.