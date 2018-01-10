” إثريوم ” تنتصر على ” بتكوين ” متجاوزه الـ14 ألف دولار

علي القحطاني(صدى):

تجاوزت العملة الرقمية ” إثريوم ” حاجز الـ1400 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، مسجله أول هزيمة هامشية لـ” بتكوين ” التي هبطت لأدنى 14 ألف دولار، لتشتد حدة المنافسة بين العملتين.

وسجلت ” إثريوم ” خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعًا إلى 1353 دولار بنسبة 4.35%، بعدما سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 1417 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وفي المقابل تواصل أكبر العملات الرقمية ” بتكوين ” نزيف خسارتها وتذبذبها، منخفضة إلى 14135 دولار بنسبة 2.10%، بعدما لامست 13968 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبالرغم من هذه الهزيمة إلا أن بتكوين تواصل حفاظها على صدارة أكبر العملات الرقمية في السوق، كما تحافظ إثريوم على الوصافة بقيمة سوقية 131 مليار دولار، في ظل ابتعاد ” الريبل ” عن المنافسة التي تراجعت إلى 1.94 دولار بإجمالي قيمة سوقية 76.5 مليار دولار.