مواعيد مباريات المنتخبات العربية بمونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

تشارك أربعة منتخبات عربية لأول مرة ببطولة كأس العالم 2018 ، المقام بدولة روسيا، وبطبيعة الحال تختلف الأوقات الزمنية للدول العربية وروسيا.

ويفتتح بطولة المونديال كلا من المنتخب الخضر والروسي، في السادسة مساء بتوقيت الرياض وموسكو، وهو نفس التوقيت الذي ستقام فيه المباراة النهائية للبطولة في 15 يوليو.

وسيلعب المنتخبان المصري والمغربي في جميع الأوقات المخصصة للمباريات، وهي فترة الظهرية والعصر والمساء. بينما المنتخب التونسي سيلعب مباراتين مسائيتين.

مواعيد أبرز مباريات المونديال للدول العربية المشاركة:

مباريات المملكة

•14 يونيو – السعودية وروسيا في موسكو – 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

•20 يونيو – السعودية وأوروغواي في روستوف – 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

•25 يونيو – السعودية ومصر في فولغوغراد – 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مباريات مصر

•15 يونيو – مصر وأوروغواي في إيكاتيرنبرغ – 2:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

•19 يونيو – مصر وروسيا في سان بطرسبرغ – 8:00 مساء بتوقيت القاهرة.

مباريات المغرب

• 15 يونيو – المغرب وإيران في سان بطرسبرغ – 3:00 ظهرا بتوقيت الرباط.

•20 يونيو – المغرب والبرتغال في موسكو – 12:00 ظهرا بتوقيت الرباط.

•25 يونيو – المغرب وإسبانيا في كالينينغراد – 6:00 مساء بتوقيت الرباط

مباريات تونس

• 18 يونيو – تونس وإنجلترا في فولغوغراد – 7:00 مساء بتوقيت تونس.

•23 يونيو – تونس وبلجيكا في موسكو – 1:00 ظهرا بتوقيت تونس.

•28 يونيو – تونس وبنما في سرانسك – 7:00 مساء بتوقيت تونس.