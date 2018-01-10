339 مليار ريال قروض استهلاكية خلال الربع الثالث من 2017

نايف السالم(صدى):

أعلن طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية، والمتحدث باسم البنوك الوطنية، قيمة القروض الاستهلاكية خلال الربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغت 339 مليار ريال، بينما وصلت نسبة التعثر 1.50%.

وأكد حافظ أن إيقاف خدمات العملاء البنكية يكون وفق تعليمات قضائية ومن جهات مختصة لها الحق في التحفظ على الحساب، مما يصعب على العميل التصرف بالحساب إلا بموافقة الجهة البنكية.

وأشار المتحدث باسم البنوك، أن العملاء المتعثرين يتم التواصل معهم لمدة لا تقل عن 3 شهور بدون تدخل قضائي، ولا يتم التعامل معهم وفق الأنظمة القانونية إلا في حالة استنفاد كافة الوسائل والطرق المتاحة لاستعادة الحقوق.