” حساب المواطن ” يودع الدفعة الثانية من الدعم في حسابات المستفيدين
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء عن إيداع الدفعة الثانية من قيمة دعم ” حساب المواطن ” للمستحقين عن شهر يناير، حيث وضعت في الحسابات المصرفية لمستحقي البرنامج.
وتشمل الدفعة الثانية مستحقي الدعم في الدفعة الأولى الذين لم تطرأ على حالتهم أي تغيير، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى يوم 16 ديسمبر الماضي.
ويأتي برنامج ” حساب المواطن ” لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2857 ] نشر منذ 43 دقيقة
يا شباب بغيت اسأل
حد حصل له مثلي
ليس عيب استفيد تم خصم
مني حساب المواطن 12 ريال
حق ويش هو ماني بداري والله رغم ان راتبي 5887
هل التحديث الزامي بصراحة اخر تحديث لي الشهر الماضي
والحمدلله ع كل حال امن وامان الله لا يغير علينا يارب
اتمنى من له افادة هنا يعلمني جزاهـ الله خيراً