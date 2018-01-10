” حساب المواطن ” يودع الدفعة الثانية من الدعم في حسابات المستفيدين

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم الأربعاء عن إيداع الدفعة الثانية من قيمة دعم ” حساب المواطن ” للمستحقين عن شهر يناير، حيث وضعت في الحسابات المصرفية لمستحقي البرنامج.

وتشمل الدفعة الثانية مستحقي الدعم في الدفعة الأولى الذين لم تطرأ على حالتهم أي تغيير، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى يوم 16 ديسمبر الماضي.

ويأتي برنامج ” حساب المواطن ” لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.