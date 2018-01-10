خبير اقتصادي: توقعات بإعلان أول نتائج أولية لـ ” أرامكو ” خلال 3 أشهر

علي القحطاني(صدى):

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أنه من المتوقع أن تخطف الشركات المالية العالمية أسهم شركة ” أرامكو ” السعودية فور طرحها في السوق؛ استنادًا إلى قوتها وربحيتها العالية كأكبر شركة نفط عالمية.

وأوضح ” عبده ” أن المستثمرون يتطلعون على المزيد من المرونة والفاعلية في أداء الشركة بعد طرح أسهمها؛ حتى تواصل تحقيق أرباح للحكومة والمستثمرين.

وتوقع أن تعلن ” أرامكو ” عن أول نتائج مالية لها تمهيدًا لطرح أسهمها للاكتتاب خلال 3 أشهر؛ وذلك لكبر حجم أعمالها بالداخل والخارج ما يستلزم وقتًا أطول للتسويات وإعداد الحساب الختامي.

كما أشار إلى أن عائدات الطرح سيتم الاستفادة منها من تكوين أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تريليوني دولار، لافتًا إلى أن المستثمر الجاد يمكنه اتخاذ قراره الاستثماري حتى لو لم تعلن الشركة نتائجها سوى قبل الطرح بشهر واحد.

يُذكر أن المملكة أعلنت، يوم الجمعة الماضي، عن تحويل ” أرامكو ” إلى شركة مساهمة بقيمة 60 مليار ريال، موزعة على 200 مليار سهم، في خطوة مهمة نحو الطرح في البورصة بالداخل والخارج، كما دعت «أرامكو»، أمس عددًا من البنوك العالمية إلى الاجتماع في ” الدمام ” أواخر الشهر الجاري؛ لترتيب أعمال التنسيق للاكتتاب.