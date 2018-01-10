” هيئة التقييس ” تستقبل وفدا من الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات

علي القحطاني (صدى):

استقبل الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الأستاذ نبيل بن أمين ملا ، أمس , الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الدكتور عبد الوهاب السعدون , والوفد المرافق له، في مقر الهيئة بمدينة الرياض .

وجرى خلال اللقاء الذي حضره مسئولو الجهتين مناقشة مجالات التعاون المشترك وسُبل تعزيزها وتطويرها، كما استمع الجانبان إلى شرح عن دور وأنشطة كل منهما والقضايا ذات الاهتمامالمشترك وأساليب دعمها.

يذكر أن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ومقره في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أُطلق في عام 2006م كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى الاهتمامات المشتركة للشركات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات الاعضاء مجتمعةً بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي.