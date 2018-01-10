” النقد العربي ” تعلن عدم المساس بدعم حساب المواطن أو البدلات

علي القحطاني (صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي، في تعميم على جميع البنوك، بعدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من حساب المواطن أو بدلات غلاء المعيشة والمكافآت، مقابل سداد قروض شخصية أو حجوزات قضائية أو التزامات تمويلية أخرى.

ونوهت المؤسسة بضرورة العمل بموجل التعميم من تاريخ صدوره، مع رفع الحجوزات التي نُفذت من قبل، على مستحقات المستفيدين من حساب المواطن.

وأكد الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة مؤسسة النقد العربي، التزام المؤسسة بمتابعة تطبيق البنوك لهذه التعليمات، والحرص على وصول الدعم لمستحقيه دون مساس.