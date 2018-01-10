تأخر المستحقات المالية أزمة تسيطر على أندية الدوري.. والأرقام فلكية

نواف السالم(صدى):

يبدو أن أزمة المستحقات المالية المتأخرة في الوسط الرياضي؛ تسيطر على أندية دوري المحترفين، حيث كشف عدد من اللاعبين عن تأخر مستحقاتهم المالية والتي تقدر بمبالغ ضخمة.

وفي هذا السياق أوضح مهاجم الاتحاد فهد المولد، أنه لم يتسلم راتبه منذ 14 شهر، وهي مدة كبيرة للغاية، من شأنها أن تؤثر على أداء اللاعب، حيث لم يتسلم الراتب في عهد الإدارات السابقة.

كما أوضح لاعبي النصر، أنهم لهم مستحقات مالية لم يتسلموها بعد، حيث كشف محمد السهلاوي أن مستحقاته المتأخرة بلغت 15 مليون ريال، بينما بلغت مستحقات أحمد الفريدي 12 مليون ريال.

وأثارت تلك الأرقام دهشة الرياضيين في المجال، بالإضافة للجماهير، ا لذين أرجعوا تذبذب أداء لاعبيهم إلى تأخر مستحقاتهم وعدم صفاء ذهنهم لتقديم أداء أفضل.

وكان رئيس هيئة الرياضة المستشار تركي آل شيخ تطرق إلى تلك الأزمة، موضحًا أنها تؤثر بالفعل على اللاعبين وهي أحد الأسباب وراء إرسال اللاعبين في معسكرات خارجية.