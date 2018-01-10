بالفيديو.. أب يتغلب على استيقاظ طفليه مبكرا بحيلة ذكية

بكين(صدى):

تمكن أب صيني على التغلب على مشكلة استيقاظ طفليه في وقت مبكر وعدم حصوله على قسط من النوم الذي يؤرقه هو ووالدتهما ، بمساعدة الهواتف الذكية.

وتداول رواد موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو طريف لطفلين مستيقظين في وقت مبكر وينامان بالقرب من والدهما، الذي يغط في نوم عميق، إذ تمكن الأب من الحفاظ على هدوئهما بحمل هاتفه الذكي وتشغيل برنامجهما الكرتوني المفضل.