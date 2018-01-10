بالفيديو.. أب يتغلب على استيقاظ طفليه مبكرا بحيلة ذكية
تمكن أب صيني على التغلب على مشكلة استيقاظ طفليه في وقت مبكر وعدم حصوله على قسط من النوم الذي يؤرقه هو ووالدتهما ، بمساعدة الهواتف الذكية.
وتداول رواد موقع التواصل الأجتماعي ” فيسبوك ” مقطع فيديو طريف لطفلين مستيقظين في وقت مبكر وينامان بالقرب من والدهما، الذي يغط في نوم عميق، إذ تمكن الأب من الحفاظ على هدوئهما بحمل هاتفه الذكي وتشغيل برنامجهما الكرتوني المفضل.
How to sleep in the morning with two kids…
How to sleep in the morning with two kids…
Posted by PearVideo on Sunday, January 7, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2857 ] نشر منذ 52 دقيقة
شكل الصيني يبي ينام مع زوجته في جو رومنسي وهادئ
والعيال مخربين ع الجو هههههههههههههههههههه
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 663 ] نشر منذ 13 دقيقة
هههههههههههه الله وأكبر:- ما أتوقع يعانون ربع مانعانيه من اللي عندنا الله يهديهم ويصلحهم.
قبل وقت المناورة نحاول بأنواع المغريات والمرغبات لهم لعلى وعسى،من الألعاب التي يحبونها والأطعمة المفضله، إلى وضع التليفزيون أفلام الكرتون ،وخاصة على توم وجيري؟؟؟؟؟ولاكن لامفر من الإزعاج عند باب المناورة المغلق والحيلولة دون إغلاقة بشتى الحيل والطرق سلمية كانت أوعدوانيه ممزوجة بالبرآة.