الإناث تتصدر رفع القضايا المستعجلة بـ60%

نايف السالم(صدى):

تصدرت قضايا النساء وطلباتهن أغلبية القضايا المستعجلة في محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعامة خلال العام المسجلة بنسبة بلغت 60%، ومعظمها قضايا متعلقة بالنفقة أو الحضانة.

وأكد المحامي نواف النباتي أن أكثر طلبات القضايا المستعجلة في المحاكم من الإناث بنسبة 60 %، وتكون في الأعم متعلقة بقضايا الأحوال الشخصية كرؤية الأبناء قبل موعد الجلسة.

وأشار إلى أن نسبة الذكور الذين رفعوا قضايا مستعجلة في المحاكم خلال العام الماضي بلغت 40 %، وأغلبها طلبات رفع منع السفر أو طلبات إثبات حالة.