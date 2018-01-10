الإناث تتصدر رفع القضايا المستعجلة بـ60%
تصدرت قضايا النساء وطلباتهن أغلبية القضايا المستعجلة في محاكم الأحوال الشخصية والجزائية والعامة خلال العام المسجلة بنسبة بلغت 60%، ومعظمها قضايا متعلقة بالنفقة أو الحضانة.
وأكد المحامي نواف النباتي أن أكثر طلبات القضايا المستعجلة في المحاكم من الإناث بنسبة 60 %، وتكون في الأعم متعلقة بقضايا الأحوال الشخصية كرؤية الأبناء قبل موعد الجلسة.
وأشار إلى أن نسبة الذكور الذين رفعوا قضايا مستعجلة في المحاكم خلال العام الماضي بلغت 40 %، وأغلبها طلبات رفع منع السفر أو طلبات إثبات حالة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2857 ] نشر منذ 48 دقيقة
بصراحة الوضع مخيف جداً
يخبرني احد الثقات في المحاكم
ان الخلع خاصة من الزوجه صار كثير
في نظري الشخصي
السبب هو البعد عن الله تعالى
عدم صفاء القلوب عدم احترام متبادل بين الزوجين
ليس الحياة الزوجية جنس لذة حيوانية فقط
لا الحياة الزوجيه اعمق واكبر من كل ذلك
الحياة الزوجية تفاهم مودة رحمة الفه واحترام متبادل في الرأي في العشرة
المعروف لكن تنام معاها بالليل وتضربها بالنهار هنا يكذب الحب نفسه الواقع
يكذب ذلك انه حب مزيف مصيرهـ الفشل وان طال