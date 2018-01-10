إخماد حريق هائل بمكة.. والعثور على جثة متفحمة مقيدة بسلاسل
حقق مركز شرطة المنصور التابعة لشرطة العاصمة المقدسة، في واقعة العثور على جثة شخص مقيد بالسلاسل، وأغلب أجزاءه متفحمة، وذلك بعد إخماد حريق هائل.
وكان المركز قد ورد له بلاغ عن حريق داخل فناء منزل مكون من 4 أدوار بحي المنصور.
وعلى الفور باشرت فرق الدفاع المدني بمكة، الحريق، مسيطرة عليه، وتم إخماده، كما قام مركز شرطة المنصور والأدلة الجنائية برفع البصمات، وفتح التحقيق.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25221 ] نشر منذ 9 دقائق
الحريق متعمد والجريمة جنائية
واضحه وضوح الشمس🤔