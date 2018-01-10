سياحة الجوف تنفذ حملة وطن بلا مخالف على القطاع السياحي

علي العنزي(صدى):

نفّذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف بالتعاون مع الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ” وطن بلا مخالف ” أمس , حملاته التفتيشية على القطاع السياحي التي شملت عددًا من الفنادق والوحدات السكنية ووكالات السفر وعددًا من المنشآت السياحية في المنطقة.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الدكتور جهز بن برجس الشمري أن الجولات التفتيشية التي تمت بالتنسيق مع شرطة منطقة الجوف من خلال الجهات الأمنية ومكتب العمل بالجوف وحملة ” وطن بلا مخالف ” تهدف إلى تصحيح الأوضاع وحماية المستثمرين النظاميين، حيث سيتم اتخاذ أقصى العقوبات تجاه أي منشأة أو نشاط يقوم بتشغيل أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل, داعياً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الهيئة من خلال الهاتف السياحي الموحد 19988 والإبلاغ عن أي منشأة تقوم بتشغيل أي مخالف لنظام الإقامة والعمل.