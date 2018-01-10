الطيران المدني: أسعار التذاكر سترتفع بنسبة 5% فقط هذا العام

عادل الحربي (صدى):

كشف عبدالله الخريف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني، أن أسعار تذاكر الطيران الداخلي، سترتفع بنسبة 5% فقط هذا العام، وهي نسبة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضح ” الخريف ” ، أن هناك قرار سابق أصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بتحرير أسعار التذاكر الداخلية تدريجياً حتى يتم تحريره بالكامل في 2019، مشيراً إلى أن تحرير الأسعار يعد خطوة نحو المنافسة العادلة والتي ستؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى الطويل.

يذكر أن أسعار الوقود في المملكة، قد ارتفعت مطلع العام الجاري، بجميع مشتقاته.