توطين قطاع الذهب يثير السخرية .. 50 % في المساء و 100 % في الصباح

علي القحطاني(صدى):

أعلن عاملون في مجال الذهب والمجوهرات، أن نسب التوطين في القطاع تتراجع بنسبة 50% في المساء؛ بينما تبلغ 100% صباحا؛ بسبب قلة التفتيشات تدريجيا من الصباح إلى المساء.

وحث عبد الغني المهنا عضو لجنة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بمجلس الغرفة، على تكثيف لجان التفتيش، إضافة لحل أزمة ساعات العمل الطويلة، وغلق المحلات في وقت متأخر من الليل.

ونصح محمد عزوز، عضو في اللجنة ذاتها، الجهات الرقابية بعدم التهاون في تطبيق القرار؛ خوفا من التأثيرات السلبية المتمثلة في نزوح المواطنين عن القطاع.