أبا الخيل يرأس اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب

نايف السالم(صدى):

ترأس مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل اجتماع اللجنة العليا لمؤتمر واجب الجامعات السعودية وأثرها في حماية الشباب من الجماعات والاحزاب والانحراف الذي تنظمه جامعة الإمام خلال الفترة 11- 12 / 5 / 1439هـ في مقرها في مدينة الرياض .

وأوضح الدكتور أبا الخيل في بداية الاجتماع أن المؤتمر يهدف إلى التأصيل العلمي والأكاديمي المنهجي الذي تؤديه الجامعة من خلال وحداتها وإداراتها في الداخل والخارج من أجل مواجهة ومكافحة الإرهاب والغلو والتطرف والإفراط والتفريط، والانحرافات السلوكية والأخلاقية والتحذير من كل فساد وإفساد، وبالأخص ما يسعى إليه الأعداء الظاهرين والمستخفين الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بعقول وأفكار الناشئة أو بأجسامهم وأجسادهم مثل المخدرات والمؤثرات العقلية .

وأكد أن هذا المؤتمر يوحد الجهود بين الجامعات السعودية ويعزز التكاتف في عمل علمي شرعي اجتماعي وطني ذو رسالة سامية وهدف نبيل ، متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهد والعمل وتحمل المسؤولية الملقاة على كاهلنا ، مشيراً إلى أن أعمال المؤتمر التي تتابع وتتنامى وتتزايد تعطي مؤشراً على جودة العمل وإتقانه ، وأن هذا المؤتمر يحقق أشواطاً بعيدة وأعمالاً عميقة، لابد أن نرعاها وان نغذيها وأن نصل إلى أفضل النتائج والتوصيات من خلالها.

بعد ذلك استمع الجميع إلى شرح مفصل من رؤساء اللجان عن أعمال لجانهم .