الإسكان : بدء تحديث منتج ” أرض – قرض ” استعدادا لطرحه

عادل الحربي (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان عن بدء العمل في تحديث منتج ” أرض – قرض ” استعدادا لطرحه ضمن المنتجات المختلفة الشاملة للأرض والوحدات السكنية والتمويل بالمجان.

وأشار ت الوزارة إلى تعويض المرشحين في مشروع غرب المطار بالرياض، الذين لم يتمكنوا من الاستلام حتى الآن.

وقالت الوزارة أن الحجز يستمر لمدة شهر، وفي حالة عدم قدرة المستفيد على القدوم عليه أن يفوض أحد من ذويه لاستكمال الإجراءات، وأوضحت أن القسط لن يتجاوز 25% من الدخل الشهري للمستفيد، وعند إضافة مولود تحتسب نقاط إضافية.

يذكر أن وزارة الإسكان تعتزم توزيع 300 ألف منتج خلال عام 2018، مقابل 282 ألف منتج العام الماضي.