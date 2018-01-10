الإسكان : بدء تحديث منتج ” أرض – قرض ” استعدادا لطرحه
أعلنت وزارة الإسكان عن بدء العمل في تحديث منتج ” أرض – قرض ” استعدادا لطرحه ضمن المنتجات المختلفة الشاملة للأرض والوحدات السكنية والتمويل بالمجان.
وأشار ت الوزارة إلى تعويض المرشحين في مشروع غرب المطار بالرياض، الذين لم يتمكنوا من الاستلام حتى الآن.
وقالت الوزارة أن الحجز يستمر لمدة شهر، وفي حالة عدم قدرة المستفيد على القدوم عليه أن يفوض أحد من ذويه لاستكمال الإجراءات، وأوضحت أن القسط لن يتجاوز 25% من الدخل الشهري للمستفيد، وعند إضافة مولود تحتسب نقاط إضافية.
يذكر أن وزارة الإسكان تعتزم توزيع 300 ألف منتج خلال عام 2018، مقابل 282 ألف منتج العام الماضي.
القرشي[ عدد التعليقات: 2134 ] نشر منذ 49 دقيقة
تصريحات الوزارات عندنا وخاصة وزارة الإسكان صارت كأنها طلاسم وتحتاج لمتخصص لحل شفرتها .
تصاريح مبهمة ولا تعرف لها رأس من قدمين . . . دودودودودودودودودودودودودودو وانتهى التصريح .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 2857 ] نشر منذ 41 دقيقة
خصر الحكي وزارة الإسكان تبي تحمل المواطن
كل شيئ وتحوله للبنوك لكي يتم نهشه ذبحه ثم سلخة ثم بيع لحمه
وشرب ريقه ولا يصل الى القبر إلا بقايا عظام هذا ان بقي فيه عظام
ههههههههههههههههههههههههههههههههه