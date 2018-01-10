أعضاء الشورى: العمل لم تحل مشكلة البطالة بشكل جدي

عادل الحربي(صدى):

أعرب أعضاء مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، عن غضبهم من أداء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشأن مكافحة البطالة، والحد من ارتفاع نسبتها بين الشباب.

حيث أشار سمو الأمير خالد خالد آل سعود، إلى أن الوزارة لامست قضية البطالة بشكل بسيط دون الدخول فيها بشكل جدي، حيث ركزت على توظيف المواطنين في الوظائف لدى القطاعات غير الربحية، في الوقت الذي تملك فيه 4000 آلاف وظيفة شاغرة.

وأوضح فهد جمعة عضو المجلس، أن معدل البطالة سيصبح 34% لأن الباحثين عن العمل يصبحون بعد 4 أسابيع من بحثهم عاطلين، وهذا ما حاولت الوزارة تفاديه عندما أخذت بالتعريف الدولي للبطالة وحذفت المدة الزمنية لذلك وهي أربعة أسابيع حتى يصبح الباحث عن العمل عاطلا.

جاء ذلك في جلسته أمس، بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث طالبوا بالإجابة على تساؤلاتهم.

يذكر أن نسبة البطالة في المملكة بلغت 12.8% أي أكثر من 745 ألف عاطل منهم 32.4% من الإناث وهي النسبة الأعلى تاريخيا.