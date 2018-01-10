ذوو ” الوادعي ” : نتقبل التهاني لا العزاء

أبها(صدى):

عبر ذوو الشهيد الجندي أول مبارك جابر صنيج آل شري الوادعي، من أفراد حرس الحدود في قطاع محافظة ظهران الجنوب، عن تفاخرهم باستشهاده، مؤكدين بذلك أنه وصية والده.

وقال والد الشهيد متفاخرًا بابنه، هذا شرف لشهيد الوطن، ولنا جميعًا، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في عليين، ونقول لقادتنا نحن فداء للدين والمليك والوطن.

وأشاد علي وعبدالله أخوا الشهيد، باستشهاد شقيقهم وشجاعته، قائلين:” إن استشهاد شقيقهم وهو يؤدي واجب الوطن شرف لكل عائلته.

وأضافا: نتقبل التهاني وليس العزاء، فالشهيد هو أول من نفذ وصية والدنا، الذي أوصانا بالاستشهاد دون المليك والوطن ومقدساته، ونحن جميعا فداء للدين والوطن.