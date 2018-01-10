توقعات بعودة سوق النفط إلى التوازن في 2018

واشنطن(صدى):

نشر تقرير موقع ” سيكنج ألفا ” موقع الطاقة الأمريكي، توقعه عن عودة سوق النفط إلى توازنه خلال عام 2018، وذلك بعد الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.

وأوضح التقرير أن بعض شركات الطاقة في حاجة إلى الوصول لمستويات سعرية بقيمة 90 دولار، حتى تحقق الأرباح في المشروعات الجديدة، مشيرا إلى ضرورة بقاء على المستويات فوق 60 دولار.

وذكر التقرير أن 50% من الاستثمارات الجديدة ستحقق أرباحا في حال أن السعر في مستويات الـ 50 دولار.

وأكد على ضرورة خفض الضرائب على الشركات، لأن ذلك يعمل على ارتفاع نسبة أرباح الشركات والاستثمارات.