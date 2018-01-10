قاض أمريكي يعلق قرار الرئيس ترامب بشأن إنهاء برنامج للشباب المهاجرين

واشنطن(صدى):

قرر القاضي الفدرالي الأمريكي وليام السوب في سان فرانسيسكو اليوم، وقف قرار كان أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقضي بتعليق العمل ببرنامج ” داكا ” الذي يمنح شبابًا مهاجرين وضعًا قانونيًا مع أنهم دخلوا البلاد بشكل غير شرعي عندما كانوا أطفالاً.

ويوفر برنامج ” داكا ” الذي أجازه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في 2012، الحماية من الترحيل ويتيح الحق بالعمل بشكل قانوني لقرابة 800 ألف شاب.

وكان الرئيس ترامب قرر في سبتمبر الماضي، إلغاء هذا البرنامج، فيما أكد القاضي أن برنامج ” داكا ” يجب أن يظل قائمًا إلى أن تتضح تفاصيل النزاع القضائي بشأن القرار. ويأتي قرار القاضي في وقت تفاوض فيه الرئيس الأمريكي وزعماء بالكونغرس بشأن إصلاحات واسعة تتعلق بالهجرة.