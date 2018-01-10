في أجدد أكاذيب الجزيرة.. مجنس قطري ينتحل شخصية معارض سعودي لمهاجمة المملكة

طلال الضوي(صدى):

تستمر قناة الجزيرة أداة نشر الفتن والإرهاب الرئيسية لنظام الحمدين القطري، في أكاذيبها وتزوير الحقائق؛ للإساءة إلى دول المقاطعة وعلى رأسهم المملكة.

وكشفت الصفحة الرسمية لـ ” الردع السعودي ” على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أجدد فضائح وأكاذيب قناة الجزيرة الإرهابية التابعة للنظام القطري ودورها التخريبي في الوطن العربي.

وفي واقعة ليست جديدة على قناة الجزيرة، استضافت القناة إحدى المرتزقين السوريين الذي تم تجنيسه من قبل قطر وقدمته على شاشاتها كمعارض سعودي وخبير وباحث في الشأن الخليجي؛ لمهاجمة المملكة والإساءة لها والتطاول عليها.

وكان هذا الشخص المُدعى عبدالله الشمري ظهر على نفس الشاشة قبل 6 أعوام كناشط ومعارض سوري، لتظهر قناة الجزيرة على حقيقتها أمام الجميع وتتأكد حقيقة عمل تنظيم الحمدين تحت أوامر الإسرائيلي عزمي بشارة.