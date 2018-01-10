إغلاق 3 محلات لبيع وسلخ الدواجن بنجران مخالفة للاشتراطات الصحية

راشد آل شريه(صدى):

أغلقت أمانة منطقة نجران, أمس, ثلاث محلات لبيع وسلخ الدواجن في عدد من أحياء المدينة مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع, أنه من خلال الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية تم ضبط ثلاث محلات تقوم بسلخ وبيع الدجاج الحي, في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تمنع مزاولة هذا النشاط, حيث تم الإغلاق الفوري للمحال المخالفة وتطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية, لحماية المستهلكين من الأضرار الصحية والقضاء على مثل هذه المخالفات.

وذكر المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل, أن تكثيف الجولات الميدانية والحملات المستمرة لتصحيح أوضاع جميع المحال المخالفة، وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة. داعياً إلى تعاون الجميع بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم940.