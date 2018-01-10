تعليم المدينة يدعو الطلاب للالتحاق بأندية مدارس الحي

نايف السالم(صدى):

دعت إدارة تعليم المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، الطلاب و الطالبات إلى استثمار أوقاتهم في إجازة منتصف العام و إبراز طاقتهم من خلال الالتحاق بأندية مدارس الحي ،و المشاركة في الفعاليات التعليمية و الترفيهية.

كان قد شارك ‏وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الطلاب الأنشطة الترفيهية، خلال تدشينه أمس الثلاثاء، فعاليات “‫ شتانا ترفيه ” ،و‫” الحي يحييك” للبنين بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية، بنادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية بالرياض.

و دشنت وكيل وزير التعليم الدكتورة هيا العواد، أيضًا الفعاليات ذاتها للبنات، لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي ببرامج نوعية، تخدم الطالب والطالبة والأسرة، وتلائم أجواء الشتاء، وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية.