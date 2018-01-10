تعليم المدينة يدعو الطلاب للالتحاق بأندية مدارس الحي
دعت إدارة تعليم المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، الطلاب و الطالبات إلى استثمار أوقاتهم في إجازة منتصف العام و إبراز طاقتهم من خلال الالتحاق بأندية مدارس الحي ،و المشاركة في الفعاليات التعليمية و الترفيهية.
كان قد شارك وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، الطلاب الأنشطة الترفيهية، خلال تدشينه أمس الثلاثاء، فعاليات “ شتانا ترفيه ” ،و” الحي يحييك” للبنين بأندية مدارس الحي التعليمية والترفيهية، بنادي الحي بمدرسة هشام بن حكيم الابتدائية بالرياض.
و دشنت وكيل وزير التعليم الدكتورة هيا العواد، أيضًا الفعاليات ذاتها للبنات، لاستثمار إجازة منتصف العام الدراسي ببرامج نوعية، تخدم الطالب والطالبة والأسرة، وتلائم أجواء الشتاء، وتعزز القيم الاجتماعية والوطنية.
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