اليوم الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك فيصل

نورة الشهري (صدى):

يعقد مساء اليوم الأربعاء، حفل إعلان لأسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الأربعين، بقاعة الأمير سلطان الكبرى.

ويعلن أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ، عن أسماء الفائزين، بحضور أعضاء لجان اختيار الفائزين، وعدد من العلماء والمثقفين، والإعلاميين.

ووفقًا لما وضحته الأمانة العامة أن الجائزة تقبل فقط الترشيحات من الجامعات ،والهيئات والمؤسسات العلمية، والمراكز البحثية، دون ترشيحات فردية أو ترشيحات الأحزاب السياسية.

وتشترط الجائزة أن يكون المرشح على قيد الحياة، وأن تكون الأعمال مفيدة للبشرية ومثرية لمعارف الإنسان.