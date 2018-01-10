اللجان المنظمة لـ” هلا فبراير” تستبعد مطربي قطر

نورة الشهري (صدى):

قامت اللجان المنظمة لحفل مهرجان ” هلا فبراير ” الغنائي والذي يُعد أهم الكرنفالات التي تقام في الخليج العربي، باستبعاد مطربي قطر من قائمة المشتركين.

ويعتبر قرار استبعاد مطربي قطر نتيجة متوقعة لمواقف قطر السياسية المتعارضة مع دول الخليج.

ومن المنتظر إقامة الحفل في دولة الكويت، في مطلع شهر فبراير ، على أن يستمر لمدة 15 يوم.