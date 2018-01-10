اللجان المنظمة لـ” هلا فبراير” تستبعد مطربي قطر
قامت اللجان المنظمة لحفل مهرجان ” هلا فبراير ” الغنائي والذي يُعد أهم الكرنفالات التي تقام في الخليج العربي، باستبعاد مطربي قطر من قائمة المشتركين.
ويعتبر قرار استبعاد مطربي قطر نتيجة متوقعة لمواقف قطر السياسية المتعارضة مع دول الخليج.
ومن المنتظر إقامة الحفل في دولة الكويت، في مطلع شهر فبراير ، على أن يستمر لمدة 15 يوم.
المدفعية الاتفاقية 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏[ عدد التعليقات: 1818 ] نشر منذ 2 ساعتين
ومن وين لقطر مطربين الا أن كانت جنست لها مطربين 🍎🍏🍎🍏🍎🍏🍎🍏
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1158 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههه وهل يوجد مطربين قطريين ؟؟
فهد[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 1 ساعة
لو يوجد مطرب مشهور في قطر كان استدعوه الكويت
رااايق[ عدد التعليقات: 3346 ] نشر منذ 1 ساعة
المدفعية الاتفاقية ** عجبني ردك ياخوي ههههههههههه